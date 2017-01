Bursa'daki korkunç olayda yeni ayrıntılar

Bursa'da dün 3 yaşındaki ikiz kızlarını öldürüp daha sonra eşi Mustafa K.'ya, 'hakkını helal et' yazılı SMS attıktan sonra intihar eden 24 yaşındaki Zahide K. ve çocukları, Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde toprağa verilecek. Henüz 3 yaşında ölen ikizlerden geriye dün öğle saatlerinde evlerinin bahçesinde yaptıkları kardan adam ve giydikleri aynı renk terlikler kaldı.



Zahide K. dün öğleden sonra iddiaya göre, ikiz kızları Şengül Eslem ve Erçin'i evlerinin oturma odasındaki doğalgaz sobasını açarak zehirledikten sonra, eşi Mustafa K.'ya cep telefonundan 'hakkını helal et' mesajı gönderdi, ardından yatak odasında kendini iple asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, ikiz kızlar Şengül Eslem ve Erçin'in dün öğle saatine kadar evlerinin bahçesinde kardan adam yaptıkları sonra evlerine girdikleri belirlendi.



MESAJI ALINCA EVE GELDİ KORKUNÇ TABLO İLE KARŞILAŞTI



Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken eşinin gönderdiği 'hakkını helal et' yazılı mesajı alınca taksi tutup evine gelen Mustafa K. eşi ve ikiz kızlarının cesediyle karşılaştı.



İkiz kızlarına düşkünlüğüyle bilinen ve isimlerini kollarına yazan Mustafa K. olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. K.'yı yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.



ÇİZGİ FİLM SEYREDERKEN ÖLMÜŞLER



İntihar eden ve cesedi yatak odası tavanına asılı bulunan Zahide K.'nın, intihar etmeden önce zehirlediği ikiz kızların cansız bedenleri de oturma odasında aynı koltukta bulundu. İkizler Şengül Eslem ve Erçin'i televizyonda çizgi film izlerken öldükleri belirlendi.



Bunalıma giren Zahide K.'nın yaşamına son vermeden önce kızlarını doğalgaz ile öldürdüğü belirtilirken, savcılık yastıkla boğma ihtimalini de araştırıyor. Ölmeden önce eşi ile fotoğraflarının tümünü ve evlilik cüzdanını yırtan Zahide K. ile ikizlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Dursunbey ilçesine götürüldü.



ERKEKLE YAZIŞMA İDDİASI



Polis, ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden Zahide K.'nın cep telefonuna el koydu. Zahide K.'nın bir süre önce S.Ç. isimli erkek arkadaşı ile telefonda mesajlaştığı, bunu gören Mustafa K.'nın kendisine kızdığı ve S.Ç.'yi dövdüğü öne sürüldü. Aralarında anlaşmazlık nedeniyle Zahide K.'nın evi terk ettiği ve 5 gün sonra eşiyle barışıp yeniden bir araya geldikleri iddia edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER