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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
GÜNDEM

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı, polis geniş güvenlik önlemi aldı

10 Ocak 2017 Salı, 15:27:15 Güncelleme: 15:38:01

Gaziantep'te İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.15 sıralarında silah sesleri geldi.

Yaklaşık iki dakika süren çatışma seslerinin ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişinin yerde yattığı görülürken çevrede güvenlik önlemi alan polis kimseyi olay yerine yaklaştırmadı.

Yusuf KILIÇ/GAZİANTEP

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    bu kadar da olmaz arkadaş
  • Misafir 3 dakika önce
    noluyor yav
  • Misafir 9 dakika önce
    silah seslerini duyduk hayır olsun
  • Misafir 9 dakika önce
    inşallah terör olayı değildir
  • Misafir 13 dakika önce
    Allahım sen yardım et askerimize polisimize.
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