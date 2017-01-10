Gaziantep'te İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.15 sıralarında silah sesleri geldi.
Yaklaşık iki dakika süren çatışma seslerinin ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişinin yerde yattığı görülürken çevrede güvenlik önlemi alan polis kimseyi olay yerine yaklaştırmadı.
Yusuf KILIÇ/GAZİANTEP
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YORUMLAR 2
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Misafir 3 dakika öncebu kadar da olmaz arkadaş00
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Misafir 3 dakika öncenoluyor yav00
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Misafir 9 dakika öncesilah seslerini duyduk hayır olsun00
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Misafir 9 dakika önceinşallah terör olayı değildir00
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Misafir 13 dakika önceAllahım sen yardım et askerimize polisimize.00
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