Gaziantep'te İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.15 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Emniyet müdürlüğüne, birden fazla terörist saldırı girişiminde bulunurken, Reuters emniyet birimlerine dayandırdığı haberde, teröristlerden birinin canlı bomba olduğunu iddia etti.

Yaklaşık iki dakika süren çatışmanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişinin yerde yattığı görülürken çevrede güvenlik önlemi alan polis kimseyi olay yerine yaklaştırmadı.

CANLI BOMBA İDDİASI

Reuters'a bilgi veren bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir canlı bomba çıkan çatışmada öldürüldü. Yaşanan çatışmada bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan çatışmaya ilişkin Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ''İlimizde bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir 1 Polis Memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır.

Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir'' denildi.

KURTULMUŞ: TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA HİÇBİR FARK YOK

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

AK PARTİLİ TAYYAR: ŞÜPHELİ ARAÇ OPERASYONU VAR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da şüpheli bir araca yönelik de operasyon düzenlendiğini söyledi.

"1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1'İ ARANIYOR"

Gaziantep'te olay yerindeki gelişmeleri HABERTÜRK TV'de aktaran gazeteci Ali Budak, "2 kişinin kapıdaki güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu, polisin anında karşılık vermesiyle 1 terörist olay yerinde etkisiz hale getiriliyor. Diğer terörist bu esnada kaçıyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Kaçış noktaları kontrol altına alındı" dedi.

"SİLAH SIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR"

Gaziantep 27 gazetesi muhabiri Muharrem Türkoğlu'nun HABERTÜRK TV'de aktardığı bilgilere göre, "1 terörist silah sıkarak emniyet binasından çıkıyor. Civar binalardan birisinin otoparkına sıkıştırıldı. Bir kişi de emniyetin önünde yatıyor. Net bilgi alamıyoruz. Şahıslar silah sıkarak kaçıyorlar. O esnada bir kişinin yere düştüğünü gördük. Düşen kişinin terörist mi, polis mi olduğunu öğrenemedik." dedi.

1 MAYIS'TA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 1 Mayıs'ta bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuş, 18'i polis 22 kişi yaralanmıştı.