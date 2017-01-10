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İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e çıktı

10 Ocak 2017 Salı, 15:47:14 Güncelleme: 15:47:28

İzmir'deki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 23'e çıktı.

İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

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