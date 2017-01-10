HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Demokratik bir anayasa için hayır diyeceğiz. Biz kadın eşitliği, kadın özgürlüğü için hayır diyeceğiz. Emeğin keyfi biçimde gasbedilmemesi için hayır diyeceğiz. Bu ülkede mal varlıkları talan edilmesin, yağmalanmasın diye hayır diyeceğiz. Bizim bu hayırlarımız ülkede büyük bir hayra da vesile olacak, ülke büyük bir şerden de kurtulacak." dedi.

Bilgen, HDP TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazetecilerin gününü kutlayan Bilgen, tutuklu gazetecilerin de unutulmamasını istedi.

Pariste 9 Ocakta 3 kadın siyasetçinin öldürülmesinin ardından yıllar geçtiğini dile getiren Bilgen, bu konuda da hem Fransadan hem de Türkiyede ciddi bir açıklama gelmediğini belirtti.

Bilgen, dün TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde, teklifin maddelerine geçilmesinin oylamasına tutuklu milletvekillerin de katılmaları için Meclis Başkanlığına başvuruda bulunduklarını, ancak bu taleplerinin dikkate alınmadığını bildirdi.

Parti adına konuşan sözcülerin, temsilcilerin de tutuklu milletvekilleri yokmuş gibi davrandıklarını iddia eden Bilgen, "Siz duymazlıktan geldiniz diye bizim de mi arkadaşlarımızı unutacağımızı sanıyorsunuz." ifadesini kullandı.

"Evet" oyu vermenin bir, "hayır" oyu vermenin ise dört yolu bulunduğuna işaret eden Bilgen, "Ya red kararı verirsiniz, ya geçersiz oy kullanırsınız, ya boş verirsiniz ya da hayır dersiniz." dedi.

Bilgen, 5 yıl önce "Başkanlığı asla konuşmayız, konuşturmayız" diyen bir partiden dünkü oylamada fire verilerek "evet" oyu kullanıldığını, başka bir partinin de hükümet her sıkıştığında AK Partiye destek verdiğini ileri sürdü.

Çözüm süreci, anayasa, dış politika gibi birçok konuda tutarlı ve ilkeli bir davranış sergilediklerini savunan Bilgen, "Siyaset ne yazıkki güven ilişkilerinin dibe vurduğu, toplumla seçilmiş insanlar arasındaki makasın açıldığı günler yaşanıyor. Ne siyasetçi topluma güveniyor ne de toplum seçtiklerinin ülkeleri için siyaset yaptığına inanıyor. Siyasette tutarlı olmak aynı zamanda demokrasi meselesidir." diye konuştu.

Anayasa değişikliği teklifi ile Meclisin fesh edilmesinin, her şeyin partili cumhurbaşkanı tarafından dizayn edilmesinin önerildiğini iddia eden Bilgen, bunun ülkeye hiçbir yarar sağlamayacağını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırımın dün veda konuşması yaptığını belirten Bilgen, henüz anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçmediğini söyledi.

"DEMOKRATİK BİR ANAYASA İÇİN HAYIR DİYECEĞİZ"

"Bu ülkede bundan sonra milliyetçi, muhafazakar, Alevi, Sünni, Kürt, Türkten önce namuslu, namussuz vardır." diyen Bilgen, milletvekillerine gerçekten inandıkları bir tutumu sergilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bilgen, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili HDP'nin tavrının parlamentoda ve sokakta net olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Demokratik bir anayasa için hayır diyeceğiz. Biz kadın eşitliği, kadın özgürlüğü için hayır diyeceğiz. Emeğin keyfi biçimde gasbedilmemesi için hayır diyeceğiz. Bu ülkede mal varlıkları talan edilmesin, yağmalanmasın diye hayır diyeceğiz. Bizim bu hayırlarımız ülkede büyük bir hayra da vesile olacak, ülke büyük bir şerden de kurtulacak. Ama önemli olan bu ülkede yaşayanların kendi gelecekleriyle ilgili, kendi kaderleriyle ilgili seyirci olmamalarıdır. Hani ana muhalefet lideri diyor ya, Geçen televizyonlarınızın karşısına, izleyin bizi. Bir adım daha ileri gitse diyecek ki, Çekirdeklerinizi alın, mısırlarınızı patladın, izleyin. Parlamento ne güzel işler yapıyor. Biz ne güzel konuşuyoruz, ne kadar güzel sözler söylüyoruz. Hayır arkadaşlar, kurtuluş burada değil. Kurtuluş izlemede, seyretmede değildir."