Bolu'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 15 yıl hapis istemi

Bolu'da, 16 yaşındaki F.C. ve E.Y.'nin, Facebook'ta tanıştıkları 15 yaşındaki Z.A. adlı kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanmalarına başlandı.



F.C., iddiaya göre Facebook'ta tanışıp arkadaş olduğu Z.A.'ya, bir arkadaşının evine çağırarak cinsel istismarda bulundu. Ardından F.C.'nin arkadaşı E.Y. de aynı evde kıza cinsel istismarda bulundu. Kızın şikayetçi olması üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan F.C. ve E.Y.'nin, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklardan F.C. duruşmada hazır bulunurken, E.Y. katılmadı.



Sanık F.C., Z.A. ile Facebook'ta tanışıp arkadaş olduklarını söyleyerek, "Kendisine yönelik cinsel bir eylemim kesinlikle olmadı. Arkadaşlığımız esnasında bir gün telefonuma tanımadığım bir numaradan Z.A.'nın çıplak fotoğrafı geldi. Bu yüzden de ilişkimi bitirdim. İftira atıyor. Daha önce A.K., A.S., Ş.Ş. ve O.A. ile de ilişkisi olmuş. Hiçbirini tanımıyorum. Ailesine söylememden korktuğu için bana iftira atıyor" dedi.



Z.A. ise ayrılmaya karar verdiği F.C.'nin kendisini son kez konuşmak için eve çağırdığını, ancak arkadaşı ile birlikte cinsel istismarda bulunduklarını iddia etti ve cezalandırılmalarını istedi. Z.A., sanığın bahsettiği 4 kişinin daha önce kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.



Hakimin, "Daha önce 4 kişinin tecavüzüne uğradığını söylüyorsun. F.C. eve davet ettiğinde neden gittin? 'Tekrar aynı şey olur mu acaba' diye aklına gelmedi mi?" diye sorması üzerine Z.A. "Sadece konuşmak için çağırdığı için gittim. Aklıma gelmedi" diye cevap verdi. Z.A.'nın babası da sanıklarda şikayetçi olduğunu söyledi.



Sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme, diğer sanık ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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