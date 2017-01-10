Yaralı ÖSO askerleri Kilis'te

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 9 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 9 asker yaralandı.
Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor.
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