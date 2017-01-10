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Yaralı ÖSO askerleri Kilis'te

El Bab'da yaralanan dokuz ÖSO askeri tedavi için Kilis'e getirildi

10 Ocak 2017 Salı, 18:14:21 Güncelleme: 18:16:33 DHA

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 9 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 9 asker yaralandı.

Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor.

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