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Mikheil Janelidze Mevlüt Çavuşoğlu
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Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidz: Türkiye barış için en büyük çabayı gösteren ülkelerden biri

Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze, "Şimdi küresel barışı tehdit eden bütün terörist ve radikal gruplara karşı dünyanın tek ses olma zamanı." dedi.

10 Ocak 2017 Salı, 20:23:22 Güncelleme: 20:26:21 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.

Konferansa davet edildiği için Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Janelidze, "Gürcistan ve Türkiye yüzyıllara dayanan bir ilişki ve komşuluk geçmişine sahip. İki ülke, 25 yıl önce Gürcistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından güçlü ortaklık kurdular. Ankara, Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve diplomatik ilişkilerimiz tesis edildi." diye konuştu.

İkili ilişkilerin geniş bir yelpazede ilerlediğini vurgulayan Janelidze, Türkiye'nin genç bir ülke olan Gürcistan'a kalkınma sürecinde verdiği destek için teşekkür ederek, "Gürcistan'ın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine Türkiye'nin verdiği güçlü siyasi destek bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Gürcistan'ın bölgesel güvenlik ve kalkınma için iş birliği içinde olduğunu kaydeden Janelidze, "Bütün dünyaya, egemen devletler arasında 21. yüzyılda bölgesel ortaklık karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı şekilde nasıl kurulur başarıyla gösterdik." dedi.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini de değerlendiren Janelidze, şunları söyledi:

"Devletini ve demokrasisini büyük insani fedakarlık göstererek adeta elleriyle savunan Türk halkının cesaretini vurgulamak istiyorum. Gürcistan, Türkiye'ye ve Türk halkına güçlü desteğini ileten ilk ülkelerden biri oldu."

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin darbe girişiminden 4 gün sonra Türkiye'ye destek ziyaretinde bulunduğunu vurgulayan Janelidze, kendisinin de darbe girişimi sırasında bombalanarak hasar gören TBMM'yi ziyaret ettiğini ve gördükleri karşısında sarsıldığını bildirdi.

Janelidze, Türkiye'nin tüm bu yaşananların ardından daha güçlü olacağına inandığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'de son dönemde düzenlenen terör saldırılarını kınadığını bildiren Janelidze, saldırılarda hayatını kaybedenlerden dolayı da Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Janelidze, terörle mücadelede Türkiye'ye Gürcistan'ın her zaman destek olacağını ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasında uluslararası kamuoyunun atacağı adımların önemli olduğunu belirten Janelidze, "Şimdi küresel barışı tehdit eden bütün terörist ve radikal gruplara karşı dünyanın tek ses olma zamanı. Türkiye, bölgede barışın inşa edilme sürecinde en büyük çabayı gösteren ülkelerden biri." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın uluslararası platformlarda temsil edilmesi konularında verdiği desteği de vurgulayan Janelidze, iki ülkenin ikili ve bölgesel iş birliğinin Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kapsamındaki çalışmalarla her geçen gün arttığını aktardı.

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