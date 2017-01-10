10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırıp fidye istedi!

10 Ocak 2017 Salı, 21:08:38

Adana’da, kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırarak ailesinden 150 bin lira fidye istediği ileri sürülen kişi ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli basın mensuplarına "Kaçırma yok uydurmayın, gezdiriyordum" dedi

  • 1
    1 | 11

    Adana'da, kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırarak ailesinden 150 bin lira fidye istediği ileri sürülen kişi, polis ekiplerince yakalandı. Çocuğu neden kaçırdığını sorulan şüpheli, "Kaçırma yok uydurmayın, gezdiriyordum" cevabını verdi.

  • 2
    2 | 11

    Alınan bilgiye göre, Süleyman D, kız kardeşi Süday D'nin çocuklarına baktığı İ.U. ve M.U. çiftinden borç para istedi. Olumsuz yanıt alan Süleyman D, ailenin 10 yaşındaki oğlu K.U'yu okula gitmek için evden çıktığı sırada kaçırdı.

  • 3
    3 | 11

    Süleyman D, ardından da bir firmada yönetici olan İ.U. ile bankada memur olan M.U'yu arayarak aileden 150 bin lira fidye istedi. Çocuğu öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen Süleyman D, aileden vereceği adrese 150 bin lira getirmesini istedi.

 

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300