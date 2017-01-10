Kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırıp fidye istedi!

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Süleyman D, ardından da bir firmada yönetici olan İ.U. ile bankada memur olan M.U'yu arayarak aileden 150 bin lira fidye istedi. Çocuğu öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen Süleyman D, aileden vereceği adrese 150 bin lira getirmesini istedi.