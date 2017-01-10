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Anayasa teklifi görüşmeleri başladı

TBMM'de anayasa teklifi ile ilgili maddelerin görüşülmesine başlandı

10 Ocak 2017 Salı, 21:23:37 Güncelleme: 21:36:48 AA

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci maddenin görüşmelerine başlandı.

Teklifin birinci maddesi üzerinde ilk sözü, Anayasa Komisyonu adına Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek aldı.

Birinci maddenin görüşmesi öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul Salonuna geldi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, görüşmeler öncesinde yerinden söz alarak teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamada "gizli oylama" kuralına uyulmadığını savundu.

Bir milletvekilinin oyunu belli ettiği bir fotoğrafın bugün birçok basın organında yer aldığını ifade eden ve fotoğrafı milletvekillerine gösteren Altay, bunun parlamentonun itibarı açısından incitici bir durum olduğunu söyledi.

Altay, gizli oylamaya ilişkin anlayışın ortaya konulması için partilerin grup başkanlarına söz verilmesini talep etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da çalışmaların İçtüzük'e göre yapıldığını, gizli oylamanın da bunun bir gereği olduğunu vurgulayarak, tüm milletvekillerinin bu kurallara uymaya özen göstermesini istedi.

ANKARA VALİLİĞİNİN GÖSTERİ KARARI

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de yerinden söz alarak teklifin referanduma gitmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatarak, Ankara Valiliğinin aldığı 30 gün boyunca açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasını yasaklayan kararına işaret etti.

Bu kararın gerekçesinde terör eylemlerine karşı önlemin yer aldığını belirten Gök, böyle bir durum söz konusuysa nasıl bir referandum sürecine gidileceğini sordu, hükümetten açıklama yapmasını istedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, söz alarak Ankara Valisinin aldığı kararın terörle mücadele kapsamında olduğunu, referanduma gidilmesi halinde muhalefetin kampanyasını en sağlıklı şekilde yapma koşullarının sağlanacağını belirtti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yerinden söz alarak, demokrasilerde gösteri ve toplantı yürüyüşlerinin bir hak olduğunu vurgulayarak, yasakçı mantıklarla bir yere varılamayacağını söyledi.

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