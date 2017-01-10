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Hakkarili genç dondurucu soğukta, 20 günde şaheser yaptı

10 Ocak 2017 Salı, 21:28:07 AA

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Mehmet Şerif Karahan evinin önünde biriken karlardan savaş uçağı yaptı

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    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan'ın evinin bahçesinde kardan yaptığı savaş uçağı ilgi çekiyor.

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    Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan, evinin bahçesinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda kardan savaş uçağı yaptı.

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    Kardan uçağı yaparken sprey boya, sıva küreği, kar küreği, bıçak, şeffaf naylon ve metal malzemeler de kullanan Mehmet Şerif Karahan, uçağın bir bölümünü de yeşile boyadı.

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