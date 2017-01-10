Hakkarili genç dondurucu soğukta, 20 günde şaheser yaptı

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F-16 savaş uçağına benzettiği kardan uçağı sesini duyurmak için yaptığını anlatan Karahan, "Sesini duyurmak isteyenler farklı yollara başvuruyor. Ben de sanatsal bir şey yaparak sesimi duyurmaya çalıştım. Bunu yaparak gerek kaymakamımızdan, gerek valimizden, gerekse Başbakan ve Cumhurbaşkanımızdan bir iş talebinde bulunuyorum. Bunu onun için yaptım." dedi.