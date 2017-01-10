BAE'de tutuklanan Türk avukatlar yurda döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 28 Ekim'de tutuklanan İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlar Metin Uracin ile Vahit Aykut Ergil, Türkiye'ye döndü.

Atatürk Havalimanı'na gelen Uracin ve Ergil'i, İstanbul Barosuna kayıtlı çok sayıda avukat karşıladı.

Uracin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE'de mesleklerini icra ettiklerini belirterek, "Mesleğin icrası sırasında, bağımsızlık ilkemize aykırı olarak bizi müvekkille özdeşleştirerek derdest ettiler, çok büyük haksızlığa uğradık. Nihayetinde beraat ettik, serbest kaldık." dedi.

Tutuklandığı dava dosyasıyla hiçbir alakasının bulunmadığını aktaran Uracin, Ergil'e yardım etmek için BAE'ye gittiğini söyledi.

Tutuklanmalarına konu olan belgelerin doğruluğunu araştırmak için Abu Dabi'de bulunduğunu anlatan Uracin, şöyle devam etti:

"Benim bu dosyayla hiçbir alakam yok. Aykut Bey, bir miras davasında bir mirasçının kendisine takdim ettiği belgeleri inceleyip bir araştırma yapmak amaçlı orada bulunurken, beni yardıma çağırınca gittim. Orada bir belge ve bilgi araştırması vardı, bu sorulacaktı. O soruyu daha sormadan, belgeyle ilgili hemen derdest edildik. Önce saçlarımızı kestiler, sonra kıyafetler giydirdiler. Her şeyi üzerimizden aldılar. Prangalar ve zincir uygulaması... Dünyayla irtibatımızı kestiler."

Uracin, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç'ın yargılama boyunca kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

"AYAKLARIMIZA PRANGA, BİLEKLERİMİZE KELEPÇE BAĞLANDI"

Avukat Vahit Aykut Ergil de avukatlık mesleğini icra ettiklerini anlatarak, BAE'de kötü muameleyle karşılaştıklarını söyledi.

Beraat kararının kendilerini haklı gösterdiğini ve çölde işkence gördüklerini ifade eden Ergil, "İki buçuk aydan beri sizlerden ayrıyız, işkence gördük. Ayaklarımıza pranga, bileklerimize kelepçe bağlandı. Biz hiçbir zaman eğilmedik. Anlımızın akıyla mesleğimizi icra ettik, bunun için bize çamur atmaya kalktılar. Beraat kararı da bizi haklı gösterdi. Bundan sonraki mücadelemiz, o ayağa vurulan prangaya ve insan hakları ihlallerine karşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç ise baro olarak meslektaşlarının yargılama sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kılıç, üyelerine her zaman destek olacaklarını ve üstlerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerini kaydetti.