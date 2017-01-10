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Başbakan'dan '338 oy' için ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi için yapılan ilk oylamada 338 Evet oyu verilmesini değerlendirdi ve Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi

10 Ocak 2017 Salı, 22:23:00 Güncelleme: 23:19:34 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, "Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca, "Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu iş uzlaşmayla olur" dedi.

MECLİS'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Yıldırım, TBMM'ye gelişinde önce iktidar kulisinde partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret eden Yıldırım, ardından muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaştı.

Kuliste partisinin Grup Başkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bölüme gelen Yıldırım, burada oturarak bir süre sohbet etti.

Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerinin tamamlanması üzerine Yıldırım, buradan ayrılarak iktidar kulisine geçti.

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