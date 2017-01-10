10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TEM Edirne İstanbul
GÜNDEM

TEM otobanında Edirne - İstanbul yönü kapandı

5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM otobanında Edirne'den İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor

10 Ocak 2017 Salı, 22:52:39 Güncelleme: 23:00:51 AA

Edirne'nin Havsa ilçesinde 5 TIR'ın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM otobanında Edirne'den İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Edirne kent merkezinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle buzlanmalar ve kar birikintileri arttı.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolda aşırı kar birikmesi nedeniyle Edirne Emniyet Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden süre TIR göndermemelerini istedi. Yoldaki TIR'ların da tır parklarına alınması sağlandı.

Sınır kapısı yollarının kardan temizlenmesi sonrası tırların geçişine izin verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, çoğu maddi hasarlı kazalardan Havsa ilçesinde 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Tırlar Havsa - Babaeski sınırında otoyolda kayarak birbirine çarptı. 5 TIR'ın karıştığı kazada yaralanan sürücü ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma sürüyor.

Bekleyen araçlar jandarmanın öncülüğündeki konvoyla yaklaşık 15 kilometre ters istikamette ilerleyerek Havsa otoban gişelerinden Edirne'ye gidiş istikametine geçirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İTÜ Stadyumu'nun çatısı çöktü
GÜNDEM

İTÜ Stadyumu'nun çatısı kar yağışına dayanamadı
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (11 Ocak Çarşamba)
GÜNDEM

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri...
Türk Hava Yolları iç hat seferlerine başladı
GÜNDEM

THY'nin iç hat seferleri başladı
İstanbul'da yollar bomboş
GÜNDEM

İstanbul'da bu sabah!
Yedi metre yükseklikten betona çakıldı
GÜNDEM

Yedi metre yükseklikten betona çakıldı
Mardin'de 6 öğretmen tutuklandı
GÜNDEM

MARDİN'DE 6 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
Anayasa değişikliği teklifinde 1. maddenin oylamasına geçildi
GÜNDEM

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNDE 1. MADDENİN OYLAMASINA GEÇİLDİ
Hakkarili genç dondurucu soğukta, 20 günde şaheser yaptı
GÜNDEM

HAKKARİLİ GENÇ DONDURUCU SOĞUKTA, 20 GÜNDE ŞAHESER YAPTI
Başbakan'dan '338 oy' için ilk yorum
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN '338 OY' İÇİN İLK YORUM
Kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırıp fidye istedi!
GÜNDEM

YER: ADANA! FİDYE İÇİN KAÇIRDI, YAKALANINCA BAKIN NE DEDİ?
TEM otobanında Edirne - İstanbul yönü kapandı
GÜNDEM

TEM'DE EDİRNE-İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI