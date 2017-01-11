TEM otobanında Edirne - İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan TEM Edirne-İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı.
Havsa ilçesinde Babaeski gişelerine yakın TEM otoyolunda 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle, tırların yolu kapatması sonucu ulaşımın sağlanamadığı Edirne-İstanbul gidiş yönünde karayolları ekipleri, üç saatlik çalışma yürüttü.
İş makinalarıyla yolu kapatan tırlar kenara çekilerek, trafik yeniden sağlandı. Zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü Erol Soğancıoğlu yaralanmıştı.
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