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TEM otobanında Edirne - İstanbul yönü ulaşıma açıldı

5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM otobanında Edirne'den İstanbul yönüne bir süre ulaşım sağlanamadı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı

10 Ocak 2017 Salı, 22:52:39 Güncelleme: 11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:42:21 AA

Zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan TEM Edirne-İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Havsa ilçesinde Babaeski gişelerine yakın TEM otoyolunda 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle, tırların yolu kapatması sonucu ulaşımın sağlanamadığı Edirne-İstanbul gidiş yönünde karayolları ekipleri, üç saatlik çalışma yürüttü.

İş makinalarıyla yolu kapatan tırlar kenara çekilerek, trafik yeniden sağlandı. Zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü Erol Soğancıoğlu yaralanmıştı.

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