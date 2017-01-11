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TBMM Genel Kurulu
GÜNDEM

Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde görüşülüyor

Anayasa değişikliği tekifinin ikinci maddesinin görüşmelerine geçildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:37:44 Güncelleme: 01:38:43 AA

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda ikinci maddenin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda ikinci madde üzerine ilk sözü HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

Öte yandan, teklifin ikinci maddesinin görüşmelerine geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1. maddenin oylama sonuçlarına ilişkin tutanakta bir katip üyenin şerhi olduğunu belirterek, tutanağın tümüyle Genel Kurula sunulması gerektiğini aksi bir durumda usul tartışması açılmasını talep ettiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da tutanağa herhangi bir şerhin yazılmasının doğru olmadığını dile getirerek usul tartışmasını açtı.

Açılan usul tartışmasında milletvekilleri görüşlerini açıkladı.

Aydın, usul tartışmasından sonra da tavrında bir değişiklik olmadığını ifade ederek, tutumunu Genel Kurulun onayına sundu. TBMM Başkanvekili Aydın'ın tutumu kabul edildi.

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