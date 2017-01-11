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Siirt PKK
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Siirt'te saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kent merkezinde bir hücre evine operasyon düzenleyen polisler ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:38:37 Güncelleme: 01:42:03 AA

Siirt'te bir hücre evine düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte saldırı hazırlığında olan teröristlere ilişkin istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristlerin bulunduğu Çal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Polisin "teslim olun" çağrısına teröristler silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan gelen 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Hücre evinde yapılan aramada birer kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve hücum yeleği, ikişer tabanca ve anti-tank roket mühimmatı, üç anti-personel roket mühimmatı, 12 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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