"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası

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Araçtaki kişinin Reina saldırganı olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışma sürüyor. Bu arada İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışma kapsamında, teröristin geldiği ve kaçtığı güzergâh ile birlikte, gece kulübünün içerisinde, çevresinde ve diğer illerde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü alındı.