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"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası

11 Ocak 2017 Çarşamba, 03:48:01

Bakırköy’de 2 Ocak gecesi trafik polisleri, içinde 3 kişi olan bir aracı durdurdu. Arka koltukta oturan kişiyi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov’a benzetip kimlik istedi. Bunun üzerine otomobildekiler polise ateş açarak olay yerinden kaçtı

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    YUSUF DOĞAN/GAZETE HABERTÜRK

    İstanbul’da 2 Ocak Pazartesi’yi 3 Ocak Salı’ya bağlayan gece, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı’nda rutin uygulama yapan trafik polisleri, içinde 3 kişi bulunan beyaz renkli Toyota Auris marka aracı trafik kontrolü için durdurdu. 

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    Sürücüden ehliyet ve ruhsat isteyen polis, arka koltukta oturan kişiyi Reina’yı kana bulayan Abdulgadir Masharipov’a benzettiği için kimlik istedi. Tam bu sırada sürücü gaza bastı ve araç bulvardan D-100 Karayolu istikametine yöneldikten sonra Topkapı yönüne ilerlemeye başladı. 

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    ARAÇ BEYOĞLU’NDA BULUNDU

    Şüpheli aracın peşine polis aracı takıldı. Kovalamaca sırasında şüpheli aracın arka koltuğunda oturan kişi tarafından 2 el ateş edildi.

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