Ankara'da mescitte korkutan yangın

Ankara'da bir mescitte çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hacı Bayram Mahallesi, Orta Sokak'ta bulunan Hamidiye Mescidi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede iki katlı mescidin tamamına hakim oldu.

Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu ilgililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, hızla alevlere müdahalede bulundu. Bir yandan söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, bir yandan da mescidin içinde mahsur kalanlar olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olma ihtimaline karşı sağlık ekipleri, olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, mescit kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay hakkında inceleme başlatıldı.