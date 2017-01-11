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Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 06:09:05 Güncelleme: 06:11:39 AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal ve Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kuruca, bu görevlerinden alınarak bakanlık müşavirliğine getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye Bakanlığına bağlı Mardin Defterdarı Zafer Güler, Çanakkale Defterdarı Mustafa Işık, Siirt Defterdarı Meral Dönmez, Şanlıurfa Defterdarı Ali Osman Karaköse ve Malatya Defterdarı Murat Yiğiter, başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliğine ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı Yusuf Suat Hasçiçek atandı.

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