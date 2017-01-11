11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Flaş
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 06:39:01 Güncelleme: 06:39:45

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.


İDO'nun iptal seferleri şöyle:


06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot


07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü


07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü


08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü


09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


BUDO'nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul(Eminönü/Sirkeci)

 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri...
İDO'dan sefer iptalleri
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! İDO'dan sefer iptalleri...
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal olan seferler. ...
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'dan tüm iç hat deniz otobüsü seferlerine iptal!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO tüm iç hat seferlerini iptal etti
Büyükada’da terk edilen atlar apartmanlara sığındı
GÜNDEM

ADA'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!
TRT binasında bomba ihbarı paniği
GÜNDEM

TRT BİNASINDA BOMBA İHBARI PANİĞİ
'Kayıp' Amerikalı Joe Yat Yung Chan çelik yelekle yakalandı!
GÜNDEM

'KAYIP' AMERİKALI ÇELİK YELEKLE YAKALANDI!
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'REİNA TERÖRİSTİ POLİSTEN YİNE KURTULDU' İDDİASI!
Adana'da otomobil Seyhan Nehri'ne uçtu!
GÜNDEM

KORKUNÇ KAZA! OTOMOBİL SEYHAN NEHRİ'NE UÇTU...
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO VE BUDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ! İŞTE İPTAL OLAN SEFERLER...