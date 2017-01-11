11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir
GÜNDEM

İzmir'de buzlanma sonucu zincirleme kaza meydana geldi

İzmir'de buzlanan yolda kontrolden çıkan çok sayıda araç birbirine girdi. Yaşanan kazalarda yaralanan olmadı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 07:22:57 Güncelleme: 07:24:02 DHA

İzmir'de, yoldaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı. Sürücüler uyarılara rağmen önlem almayan ve tuzlama çalışması yapmayan yetkililere tepki gösterdi.

İzmir'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden buzlanma nedeniyle Bornova İlçesi Ankara Caddesi'nde, 2 belediye otobüsü, 1 tur otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan sürücülerden Ozan Oğuz, "Hiç anlamadım ne olduğunu, 3'üncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi.

Öte yandan Konak'ta da Liman Caddesi'nde 3 otomobil birbirine girdi. Bu kazada da yaralanan olmazken, kaza yapan sürücülerden Recep Delibalta, "Köprüye girer girmez bir anda araba elimden çıktı. Çok kötü buzlanmış elimden çıktı araba, ne yaptıysam olmadı" şeklinde konuştu.
Bir diğer sürücü Savaş Becerik ise, "Yetkililerin İzmir'e çok güzel ilgi gösterdiğinden dolayı oldu. Bu yoldaki buzlar yüzünden bu hale geldik. Can güvenliğimiz kalmadı" dedi.

Bu arada İzmir Çevreyolu, Yeşillik Caddesi, Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi gibi şehrin ana arterlerinde buzlanmalar meydana gelirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'Reina teröristi polisten yine kurtuldu' iddiası!
Adana'da otomobil Seyhan Nehri'ne uçtu!
GÜNDEM

Korkunç kaza! Otomobil Seyhan Nehri'ne uçtu...
'Kayıp' Amerikalı Joe Yat Yung Chan çelik yelekle yakalandı!
GÜNDEM

'Kayıp' Amerikalı çelik yelekle yakalandı!
Polis memuru Mithat Erdal'ın eşinden şok iddia
GÜNDEM

Esrarengiz kazıda çarpıcı iddia!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal olan seferler. ...
Büyükada’da terk edilen atlar apartmanlara sığındı
GÜNDEM

Ada'da şoke eden görüntü!
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'REİNA TERÖRİSTİ POLİSTEN YİNE KURTULDU' İDDİASI!
Adana'da otomobil Seyhan Nehri'ne uçtu!
GÜNDEM

ADANA'DA FECİ KAZA!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL!
Büyükada’da terk edilen atlar apartmanlara sığındı
GÜNDEM

ADA'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!
'Kayıp' Amerikalı Joe Yat Yung Chan çelik yelekle yakalandı!
GÜNDEM

'KAYIP' AMERİKALI ÇELİK YELEKLE YAKALANDI!
İzmir'de buzlanma sonucu zincirleme kaza meydana geldi
GÜNDEM

İZMİR'DE BUZLANMA: ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ