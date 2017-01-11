İzmir'de buzlanma sonucu zincirleme kaza meydana geldi

İzmir'de, yoldaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı. Sürücüler uyarılara rağmen önlem almayan ve tuzlama çalışması yapmayan yetkililere tepki gösterdi.



İzmir'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden buzlanma nedeniyle Bornova İlçesi Ankara Caddesi'nde, 2 belediye otobüsü, 1 tur otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.



Kazaya karışan sürücülerden Ozan Oğuz, "Hiç anlamadım ne olduğunu, 3'üncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi.



Öte yandan Konak'ta da Liman Caddesi'nde 3 otomobil birbirine girdi. Bu kazada da yaralanan olmazken, kaza yapan sürücülerden Recep Delibalta, "Köprüye girer girmez bir anda araba elimden çıktı. Çok kötü buzlanmış elimden çıktı araba, ne yaptıysam olmadı" şeklinde konuştu.

Bir diğer sürücü Savaş Becerik ise, "Yetkililerin İzmir'e çok güzel ilgi gösterdiğinden dolayı oldu. Bu yoldaki buzlar yüzünden bu hale geldik. Can güvenliğimiz kalmadı" dedi.



Bu arada İzmir Çevreyolu, Yeşillik Caddesi, Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi gibi şehrin ana arterlerinde buzlanmalar meydana gelirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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