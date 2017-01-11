11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fırat Kalkanı
GÜNDEM

TSK: 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili son bilgileri paylaştı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 08:52:38 Güncelleme: 09:55:46 AA

Suriyenin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından El Bab bölgesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefine yönelik hava harekatında 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, bir depo ve 6 silah ve savunma mevzisi imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler paylaşıldı.

Buna göre, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Hedef tespit vasıtaları ile terör örgütü DEAŞ'ın tespit edilen 335 hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak örgüt mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefine düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, bir depo ve 6 silah ve savunma mevzi imha edildi. İlk tespitlere göre en az 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından terör örgütünden temizlenen bölgelerde 21 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 842 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'ın 3 hedefine hava harekatı düzenlenmesine, yakınlarında sivil halkın bulunması nedeniyle vazgeçildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 39 dakika önce
    Son günlerde çok güzel ilerleme kaydediliyor. Rabbim zeval vermesin.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK'dan hava harekatı
GÜNDEM

TSK'dan DEAŞ hedeflerine hava harekatı
Yaralı ÖSO askerleri Kilis'te
GÜNDEM

Yaralı ÖSO askerleri Kilis'te
367 DEAŞ hedefi vuruldu, 19 terörist
GÜNDEM

367 hedef vuruldu, 19 terörist öldürüldü!
El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı
GÜNDEM

"Adım Metin. Bu gece ateşle, kendimizi yem yapa yapa.. ...
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber
GÜNDEM

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber
TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması
GÜNDEM

TSK: 15 DEAŞ hedefi imha edildi
Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı
GÜNDEM

HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ'NDE BU SABAH!
İzmir'de buzlanma sonucu zincirleme kaza meydana geldi
GÜNDEM

İZMİR'DE BUZLANMA: ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
THY'den sefer iptali
GÜNDEM

THY'DEN SEFER İPTALİ
Anayasa Mahkemesi'nden Şivan Perver kararı
GÜNDEM

ŞİVAN PERVER'E 14 BİN LİRA TAZMİNAT
TSK: 11 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK'DAN FIRAT KALKANI AÇIKLAMASI!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL!