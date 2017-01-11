15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 11 Ocak Çarşamba günü raporu.

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İŞADAMI BEKİR BOYDAK TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 164'ü, 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında 110 işadamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sı da firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan işadamlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin savcılık tarafından sorgulanan işadamlarından 110'u tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 54'ü de serbest bırakıldı.



TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KANUNA MUHALEFETTEN TUTUKLANDI

Himmet topladığı, terörizme finansman sağladığı iddiasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet, Multinet şirketinin sahibi Yusuf Ziya Gündüz ile Şevket Başev'in de aralarında bulunduğu 60 işadamı FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.



OĞUL BOYDAK'A EV HAPSİ

Mustafa Boydak'ın oğlu işadamı Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 işadamı ise terörizmin finansmanının önlemesi hakkında kanuna muhalefet suçundan, tutuksuz yargılanmak üzere yurtdışı yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Ardından konutlarının terk etmemek üzere adli kontrol altına alınması ve ev hapsi kararı verildi. 46 işadamı ise adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL )

