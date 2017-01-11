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Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı

Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi kendini metrelerce yüksekten Haliç'in soğuk sularına bıraktı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:59:00 Güncelleme: 10:01:03 İHA

Haliç Metro Köprüsü'nde aksiyon filmlerini aratmayacak sahneler yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs köprü üzerine gelip, seyir terasından aşağıya atlayacağını söyledi.

Polis ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen şahıs ikna edilemedi. Bir süre sonra kimliği belirsiz şahıs kendisini Haliç'in soğuk sularına bıraktı. Şahsın aşağıya atlayışı saniye saniye görüntülendi. Bu sırada aşağıda hazır bekleyen deniz polisi şahsa can simidi attı. Can simidini yakalayan şahıs son anda kurtarıldı. Daha sonra tekneyle karaya götürülen vatandaşa ilk müdahale sağlık ekiplerinden geldi.

Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası şahsın durumunun iyi olduğunu belirlendi. Bu sırada polis ekipleri şahsı ifadesini almak için polis merkezine götürmek istedi. Polis otosuna götürülen şahıs polis ekiplerinin elinden kaçarak gözlerden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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