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Kuzey Irak'a hava harekatı

Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 hedef imha edildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:25:39 Güncelleme: 10:55:32 AA

Irak'ın kuzeyine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, PKK'lı teröristlerce kullanılan 14 hedefin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün 18.00-20.34 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 14 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği harekatın ardından Türk savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü.

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