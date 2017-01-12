11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:50:10 | Güncelleme: 12 Ocak 2017 Perşembe, 11:03:44
HABERTURK.COM
Kar ve karla karışık yağmur İstanbul'u terk ediyor
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İstanbul'da dün gece yarısı başlayan yağmur bugün öğlen saatlerine kadar etkili olacak. Cuma ve cumartesi lodosla sıcaklık artacak.
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AKOM'dan alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur ve karla karışık yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, ilerleyen saatlerde İstanbul'u terk etmesi tahmin ediliyor.
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Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların; Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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Rüzgarın; batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde, gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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Perşembe yurtta hava durumu
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İstanbul'da yağışlar bugün devam ediyor. Yağışlar karla karışık yağmur yer yer yağmur şeklinde olacak. En yüksek sıcaklıkların 5-6 derece civarında olması bekleniyor.
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Meteoroloji, İstanbul ve Marmara bölgesinde aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyardı
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Meteoroloji'den dün yapılan uyarıda "İstanbul’da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; 12.01.2017 Perşembe sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" denildi.
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Açıklamada "İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
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Perşembe günü yağışlı sistemin doğu doğru hareket ettiği görülüyor. Daha önce kar görülen bölgelerde karla karışık yağmur ve yağmurların etkili olması bekleniyor.
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Perşembe günü de kuvvetli yağış alanları var. Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışlar yoğun kar şeklinde olacak. Karadeniz kıyılarında yağışlar etkisini devam ettirken, Akdeniz kıyılarında yağışlar kesilecek.
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Cuma günü batı kesimlerde yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.
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Doğuya doğru giden hava kütlesi görülüyor. İç kesimlerde kar şeklinde görülen yağışlar kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacak.
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Cuma yurtta hava durumu...
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Cumartesi günü Marmara'nın batı kesimlerinde, İzmir'in merkezinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.
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Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle:
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Rüzgarın; Orta Karadeniz'de bugün(Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.
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Pazar yurtta hava durumu
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Pazartesi yurtta hava durumu
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İSTANBUL BUZ TUTTU Megakent, 5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Okulların üç gün tatil edildiği kentte karla kaplı ara sokaklar ve buz tutmuş kaldırımlar ile üstgeçitler vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Buzlanan yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşlar düşmemek için büyük çaba harcadı. Binalarda oluşan ve büyük tehlike oluşturan buz sarkıtlarına belediye görevlileri müdahale etmeye çalıştı.
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Bazı sarkıtların boyları bir metreyi geçti. Karla kaplanan yolları açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı.
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Görülmeye değer bir manzara oluşturan başta Büyükçekmece Gölü olmak üzere göller ve süs havuzları dondu. Megakentte yaşanan kar yağışı son 66 yılın kar kalınlığı rekorunu da beraberinde getirdi.
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Kar kalınlığı önceki gün Çatalca-Subaşı’nda 130, Hadımköy-Yassıören’de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy’de 111, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy’de 87 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı en son 1951 yılında 86 santimetre olarak ölçülmüştü.
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Genel müdürlükten alınan bilgilere göre megakentte kar yağış oranları şu şekilde sıralandı: “15 Aralık 1951’de 86 cm, 9 Mart 1987’de 80 cm ve 6 Mart 1987 yılında 60 cm.”
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Soğuk havayla bir kısmı donan Büyükçekmece Gölü üzerinde Snowkite yapan iki kişi renkli görüntüler oluşturdu.
GAZETE HABERTÜRK
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12 OCAK'TA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilik kararıyla hafta başından bu yana okullar tatil edilmişti.
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Trakya Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime vermişti, ancak yoğun kar uyarısı üzerine senato kararıyla 2 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 12-13 Ocak 2017 tarihleri itibari ile 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de idari izinlidir" denildi.
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ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.