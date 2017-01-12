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Hava durumu 12.01.2017

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:50:10 HABERTURK.COM

Kar ve karla karışık yağmur İstanbul'u terk ediyor

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    İstanbul'da dün gece yarısı başlayan yağmur bugün öğlen saatlerine kadar etkili olacak. Cuma ve cumartesi lodosla sıcaklık artacak. 

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    AKOM'dan alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur ve karla karışık yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, ilerleyen saatlerde İstanbul'u terk etmesi tahmin ediliyor.

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    Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 18 saat önce
    yazın susuzluk çekmeyeceğiz inşaallah
  • Misafir 19 saat önce
    rahmat bu şükürler olsun toprak ana suya doydu
  • Misafir 21 saat önce
    acaba okullar tatil mi*
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