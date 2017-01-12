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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Trakya Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime vermişti, ancak yoğun kar uyarısı üzerine senato kararıyla 2 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 12-13 Ocak 2017 tarihleri itibari ile 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de idari izinlidir" denildi.