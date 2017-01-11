GÜNDEM
Van'da su deposu "buz kulesi"ne dönüştü
11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:09:03 | Güncelleme: 11:10:51
Patlayan borulardan akan suların donması, ortaya "buz kulesi"ni andıran görüntüler çıkardı
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Van'da aşırı soğuk nedeniyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla "buz kulesi"ne dönüştü.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi Van'da gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden oldu.
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Yüksek kesimlerde etkisini iyice hissettiren soğuk hava hayatı zorlaştırdığı gibi ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.
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Aşırı soğuklar nedeniyle Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde bulunan su deposunun boruları patladı.
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Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde 4 katlı su deposunda patlayan borulardan akan suların donması, ortaya "buz kulesi"ni andıran görüntüler çıkardı.
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Donan sulardan dolayı tamamen buzla kaplanan su deposunun en alt katında eskimo evlerini aratmayan bir görüntü oluşurken, içeri giren çocuklar farklı bir mekanda oyun oynamanın tadını çıkardı.
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