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Van'da su deposu "buz kulesi"ne dönüştü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:09:03

Patlayan borulardan akan suların donması, ortaya "buz kulesi"ni andıran görüntüler çıkardı

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    Van'da aşırı soğuk nedeniyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla "buz kulesi"ne dönüştü.

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    Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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    Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi Van'da gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden oldu.

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