MİT TIR'ları davasında mütalaa açıklandı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Can Dündar, Erdem Gül'ün ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ise MİT TIR'ları görüntülerini vermek iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti. Savcı Berberoğlu'na devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamaktan müebbet hapis talep etti.

Serdar KULAKSIZ/İSTANBUL