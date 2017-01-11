Gaziantep'te bir kadın oğluyla birlik olup eşini öldürdü

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde, kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Ramazan Çiçek'in, eşi ve oğlu tarafından iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Karşıyaka Mahallesi'nde oturan seyyar satıcı Ramazan Çiçek'in 47 yaşındaki eşi Nesriye Çiçek geçen 8 Ocak günü polise başvurarak, eşinin kayıp olduğunu söyledi. 4 Ocak'tan itibaren eşine ulaşamadığını söyleyen Nesriye Çiçek'in başvurusunun ardından güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Her yerde aranan Ramazan Çiçek'in evli olan kızı Şefika A., dün sabah polisi arayarak babasının annesi ve ağabeyi tarafından öldürüldüğünü ihbar etti.



ÖLDÜRÜP, FIRAT NEHRİ'DE ATMIŞLAR



Bunun üzerine polis, Çiçek ailesinin evinde inceleme yaptı. Evde kan izlerine rastlayan polis, seyyar satıcının eşi Nesriye ve 24 yaşındaki oğlu İsmail Çiçek'i gözaltına aldı. Anne ve oğlu polisteki sorgulamasında ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışmada Ramazan Çiçek'i iple boğarak öldürdüklerini itiraf etti.



Nesriye Çiçek ve oğlu İsmail, cinayetin ardından Ramazan Çiçek'in cesedini bulunmaması için Fırat Nehri'ne attıklarını ve kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.



Suçlarını itiraf ettikleri sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Öte yandan şüpheli anne ve oğlun yer göstermesinin ardından dalgıç polisler, Fırat Nehri'nde Ramazan Çiçek'in cesedinin bulunması için arama çalışması başlattı.

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