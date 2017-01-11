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Rüzgar Çetin
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Rüzgar Çetin'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:20:47 Güncelleme: 12:56:27 AA

Yerel mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in cezası istinaf mahkemesi tarafından 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Rüzgar Çetin'in adli kontrolü kaldırıldı, ehliyetine 2 yıl el konulmasına karar verildi.

Kurthan DEMİR / İSTANBUL

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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
    yine az verilmiş arkadas yaa nasıl bir adalet bu ???
  • Misafir 13 dakika önce
    Adam içerde ehliyetine 2 yıl niye el konuluyor anlamadım
  • Misafir 15 dakika önce
    YANİ ???
  • Misafir 30 dakika önce
    insallah adalet tam yerini bulur
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