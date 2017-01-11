Rüzgar Çetin'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Yerel mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in cezası istinaf mahkemesi tarafından 7 yıl 6 aya çıkarıldı.
Rüzgar Çetin'in adli kontrolü kaldırıldı, ehliyetine 2 yıl el konulmasına karar verildi.
Kurthan DEMİR / İSTANBUL
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YORUMLAR 1
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Misafir 12 dakika önceyine az verilmiş arkadas yaa nasıl bir adalet bu ???00
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Misafir 13 dakika önceAdam içerde ehliyetine 2 yıl niye el konuluyor anlamadım00
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Misafir 15 dakika önceYANİ ???00
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Misafir 30 dakika önceinsallah adalet tam yerini bulur00
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