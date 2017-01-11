11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Batman
GÜNDEM

Batman'da camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası

Batman'da ilk defa Şeyh Hüseyin Camii'de başlayan uygulamaya göre, camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası veriliyor. Halı temizlemek istemeyenler bu ceza yerine 50 lira bağış yapıyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:19:04 Güncelleme: 13:20:53 DHA

Batman'da Şeyh Hüseyin Camii'nin imamı Ahmet Gökçe, gürültü kirliliğini önlemek için başlattığı uygulamada, camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası verildiğini, cezayı çekmek istemeyenlerin ise 50 lira bağış yaptığını söyledi .

Merkez Şafak Mahallesi'nde iki yıl önce ibadete açılan Şeyh Hüseyin Camii'nin imamı 34 yaşındaki Ahmet Gökçe, gürültü kirliliğini önlemek için, cami heyeti ile birlikte cep telefonuyla camide konuşanlara halı temizleme cezası uygulamaya başladı. İmam Ahmet Gökçe, bu uygulamayı cami cemaati için 4 ay önce yürürlüğe koyduklarını belirterek, "İbadet evimizin zemin katı aynı zamanda taziye evi olarak kullanılıyor. Taziye evi boş kalmıyor. Aşırı kalabalık olunca maalesef namaz vakitlerinde gürültü kirliliği yaşanıyor.

HALI TEMİZLEME CEZASINI İSTEYENLER 50 LİRALIK BAĞIŞA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Özellikle cep telefonu çalan ve konuşanlara yönelik şikayetler artınca cami heyeti de yeni bir uygulama başlattı. Telefonla konuşmanın cezası halı temizlemek, isteyene de bu ceza 50 liralık bağışa dönüştürülüyor. Camiye getirdiğimiz uygulama Batman'da bir ilktir. Farkına varmadan namaz vakitlerinde cep telefonu çalan ve konuşanlara anında uyarıda bulunuyoruz. Caminin giriş kapısında herkesin göreceği uyarı yazıları var. Bu nedenle telefonlarına hakim olmayanlar cezaya da katlanırlar"dedi.

HALI TEMİZLEME CEZASI 50 LİRAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Cami içindeki duvara, 'Cami içinde telelefonu çalan ya da telefonla konuşanın cezası cami halılarını süpürmektir. Ceza 50 TL para cezasına dönüştürülmektedir' yazılı uyarı yazısı bulunurken, imam Gökçe, "Bu uygulama sayesinde artık camiye girenler telefonlarını kapatmak zorunda kalıyor. Diğer ibadet evlerinin de bu uygulamayı örnek almasını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan, uygulamanın başlamasından bu yana cami içinde cep telefonuyla konuşan 6 kişiye halı temizleme, 2 kişiye ise 50 lira para cezasının verildiği bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'Reina teröristi polisten yine kurtuldu' iddiası!
Bekir Bozdağ: Gizli oylama kabine girip perdeyi kapatmak demek değil
GÜNDEM

"Gizli oylama kabine girip perdeyi kapatmak demek ...
Rüzgar Çetin'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
GÜNDEM

Rüzgar Çetin'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Beyoğlu'nda rehine iddiası polisi hareket geçirdi
GÜNDEM

Arayıp 'Rehin tutuluyorum' dedi, polis otele ...
Gaziantep'te bir kadın oğluyla birlik olup eşini öldürdü
GÜNDEM

Genç kadın, polisi arayıp annesi ve ağabeyini ihbar ...
İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi
GÜNDEM

İzmir'deki terör saldırısını PKK uzantısı hainler ...
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'REİNA TERÖRİSTİ POLİSTEN YİNE KURTULDU' İDDİASI!
'Domuz bağı cinayeti' davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
GÜNDEM

DOMUZ BAĞI CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!
Bekir Bozdağ: Gizli oylama kabine girip perdeyi kapatmak demek değil
GÜNDEM

"GİZLİ OYLAMA KABİNE GİRİP PERDEYİ KAPATMAK DEMEK DEĞİL"
Rüzgar Çetin'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
GÜNDEM

RÜZGAR ÇETİN'E 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Recep Akdağ'dan 'gizli oy' tepkisi
GÜNDEM

AKDAĞ: KIRK DEFA AÇIK ETTİK, GİZLENECEK BİR ŞEY Mİ VAR!
2017 Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?
GÜNDEM

OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?