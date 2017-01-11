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Recep Akdağ'dan 'gizli oy' tepkisi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var Evet, 'evet' oyu veriyorum" dedi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:12:32 Güncelleme: 14:17:04

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Anayasa değişiklik teklifine ilişkin oylamada, açık oy kullandığına yönelik iddialar hakkında "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim. Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var Evet, 'evet' oyu veriyorum" dedi. Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Bakan Akdağ, "CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Akdağ, 2016 yılı değerlendirme toplantısında, sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 'Gizli oy' tartışmalarına ilişkin sorulara yanıt veren Akdağ, "Mümkün olsa da inşallah olabilir, yani gençsiniz yarın milletvekili olursunuz, o Genel Kurul'a girersiniz. Sizleri o ortama götürsek, yaşasınız. Oy kullanacaksınız. Ben yeni bir politikacı değilim. Defalarca anayasa oylamalarında oy kullandım. Nasıl kullanıldığını da hepimiz biliyoruz. Gidiyorsunuz orada bir kabin var. Önünde, içinde, neyse bir yerde koyuyorsunuz bir pulu içine, kapatıyorsunuz götürüp, atıyorsunuz. Meşhur bir fıkra var. Birisi bir pire ilacı satıyor. Alıyor, bir başkası kullanıyor. Bir faydası olmuyor pireye. Gelip diyor ki 'Arkadaş, hani bu kadar para verdim, pire ilacı aldım. Hiçbir faydası olmadı'. 'Nasıl kullandın' diyor. 'Böyle sıktım' diyor. 'Olur mu, yakalayacaksın, gözüne sıkacaksın, ölecek' diyor. Aynen bu mantıkla gözünüzün içine kadar yaklaşmış orada bir milletvekili sizin kamerayla fotoğrafınızı çekmeye çalışıyor. Ben de açıkça 'Sen kim oluyorsun' diyorum. Ne hakla geldin, benim burada videomu çekiyorsun Orada bir yöntem var. İsimleri okunan insanlar, oylarını veriyorlar. Otur, senin de sıran geldiği zaman oyunu ver" diye konuştu.

"18 MADDENİN 18'İNE DE BEN 'EVET' OYU VERECEĞİM"
Anayasa değişikliğine ilişkin oylamada 'evet' oyu kullanmasının gizlenecek bir şey olmadığını belirten Akdağ, "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi var. Bu oylamalar Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyor. Ayrıca biz 316 milletvekiliyle AK Partililer olarak zaten bu teklifi veren kişileriz. Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var Evet, 'evet' oyu veriyorum. Anayasa, şu imkanı veriyor. Oyunu sıkı sıkıya gizlemek isteyen kişiye, 'Bunu gizleyebilirsin' imkanı veriyor. Ben açık ediyorum zaten. Orada açık etsem ne fark eder, orada da etmiyoruz da. İmza vermişim. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Evet, 18 maddenin 18'ine de ben 'evet' oyu vereceğim. Bunlar yakışık almıyor ve ana muhalefet partisinin acizliğini gösteriyor" dedi.

"YİNE AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİM"
Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Sağlık Bakanı Akdağ, "Şundan korkuyorlar. Anayasa ile ilgili bir referandum yapılacak. Enteresandır, biz anayasayı Meclis'te yapıp, bitirmeyeceğiz. Yapmaya çalıştığımız milletin önüne bir anayasa teklifi ile gitmek. 18 maddelik bir anayasa teklifi, en aşağıya 2 aylık bir süre olur muhtemelen. Defalarca tartışılacak. Sonunda buna vatandaş karar verecek. CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip, gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim, açık söyleyeyim" açıklamasında bulundu.

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