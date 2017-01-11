'Domuz bağı cinayeti' davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Şişli'de Ermeni asıllı çift Hagop Yakup Demirci ve Seta Ayda Demirci'nin evinde hırsızlık yaptıkları ve Hagop Demirci'yi domuz bağı yöntemiyle öldürdükleri iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davada mütalaa açıklandı. Savcı, tutuklu 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl 6 aydan 41 yıla kadar hapsini talep ederken, diğer 9 sanığın beraatini istedi.

Şişli'de geçtiğimiz yıl Ermeni asıllı Hagop Yakup Demirci (87) ile eşi Seta Ayda Demirci'nin (79) yaşadıkları eve girerek evde bulunan yüklü miktarda nakit para ile ziynet eşyalarını çaldıkları ve Hagop Demirci'yi domuz bağı yöntemiyle öldürdükleri iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aram Hovhannısyan, Artur Ayvazyan ve Serge Mikaelyan cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda Ermenice çeviri yapan tercüman da hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 3 sanığın, 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar vermek' suçlarından ise 24'er yıl 4'er aydan 41'er yıla kadar hapislerini talep etti. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyen savcılık, diğer 9 sanığın haklarındaki suçları işlediklerine ilişkin mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerini talep etti.



Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak için Hagop Demirci'yi öldürdükleri belirtildi. Mütalaada sanıkların yağma suçunu işledikleri sırada, suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla maktül Hagop Demirci'yi öldürüp, Seta Demirci'yi de öldürmeye teşebbüs ettikleri belirtilerek, tutuklu her 3 sanığın suçun işlenmesi için yapılan planda düşen görevi yerine getirmek üzere haklarındaki suçlamaları gerçekleştirdikleri anlatıldı.



"TÜM SANIKLAR CEZALANDIRILSIN"

Mütalaanın ardından söz alan Demirci ailesinin avukatı Mehmet Oral, savcının sanıklar hakkında verilmesini istediği cezaların Hagop ve Seta Demirci'ye karşı işlediklerini, bu sebeple cezaların ikişer kez istenmesi gerektiğini savundu. Avukat Oral, savcının beraatlerini istediği diğer 9 sanık hakkında deliller olduğunu belirterek bu nedenle 9 sanığın da cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraatlerini talep ederken, sanık avukatları süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimallerini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 8 Şubat 2017 tarihine erteledi.