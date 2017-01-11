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İbrahim Cevahir
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Cevahirlerin vesayet davasında yeni gelişme

Sağlık raporunda,"Elmas Cevahir'in erken evre demans hastalığının olduğu, bu durumun mevcut durumda vasi tayinini gerektirmediği, mahkemece dinlenmesinde faydalı olacağı düşünüldü" denildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:16:16 Güncelleme: 15:20:57 DHA

Vefat eden İşadamı İbrahim Cevahir'in kızı Aysun Cevahir Greenall, demans hastası olduğu gerekçesiyle annesi Elmas Cevahir'e vasi atanması için açtığı davaya sağlık raporu ulaştı. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nca hazırlanan raporda, Elmas Cevahir'in erken evre demans hastalığı olduğu, bu durumun mevcut durumda vasi tayinini gerektirmediği, kendisine yasal bir danışman atanmasının uygun olacağı belirtildi.

GREENALL: BENİ AKIL HASTANESİNE YATIRMAK İSTİYORLAR

İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan Davacı Aysun Cevahir Greenall, "Annem uzun yıllardır alzheimer ve demans hastasıdır. Ağabeyim Yusuf Cevahir açıkça anneme kalan parayı almak istiyor.Annem kendini idare etmekte yetersizdir. Kısıtlanması menfaatinedir. Babam öldükten sonra mirastan paramı istiyorum diye beni akıl hastanesine yatırmak istiyorlar" diye konuştu.

"ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINSIN"

Greenall'ın avukatı da, Elmas Cevahir'in alzheimer ve demans hastası olduğunu bunun da fiil ehliyetini etkilediğini belirterek, "Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep ederim" dedi.

Elmas Cevahir'in avukatları da rapora ilişkin beyanda bulunmak üzere süre isteyerek şunları söyledi: "Davacının (Aysun Cevahir Greenall)hak ve fiili ehliyetinin olmadığına ilişkin olarak biz İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtık. Ayrıca kişinin daha önce sanırsal bozukluka ilişkin 1995 yılında tedavi gördüğüne ilişkin Balıklı Rum Hastanesi'nde evraklar vardır. Bu konuda İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararının bekletici mesele yapılmasını talep ederiz"

Mahkeme de rapora karşı beyanda bulunmak için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

MAHKEMEYE ULAŞAN SAĞLIK RAPORU

Sağlık raporunda,"Elmas Cevahir'in erken evre demans hastalığının olduğu, bu durumun mevcut durumda vasi tayinini gerektirmediği, mahkemece dinlenmesinde faydalı olacağı düşünüldü. Vesayet altına alınması gerekli görülmemekle birlikte kendisine yasal bir danışman atanmasının uygun olacağı demans hastalığının zamanla ilerlemesi bekleneceğinden hastanın yılda bir tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır" denildi.

DAHA ÖNCE DE DAVALIK OLDULAR

İşadamı İbrahim Cevahir'in iki yıl önce vefat etmesinin ardından çocukları arasında miras kavgası başladı. Vefat eden işadamı İbrahim Cevahir'in oğlu Yusuf Cevahir hakkında, miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada kız kardeşi Aysun Cevahir Greenall'i darp ederek ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Öte yandan kardeşleri de Aysun Cevahir Greeenall hakkında da vesayet davası açmıştı. Her iki dava da devam ediyor.

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