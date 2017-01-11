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Golden çetesini sahiplendiğine bin pişman oldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:55:09 İHA

Köpeklere sahip çıkan Aylin Schwarz, köpeklerin adını kullanarak para kazanmak isteyen bazı gurupların kendisini arayarak tehdit ettiğini iddia etti

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Golden Çetesi" olarak bilinen 12 köpeğin sahibi rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca sokakta kalan köpeklere emekli anestezi uzmanı Aylin Schwarz sahip çıktı.

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    Köpeklerin sahibi ölünce 12 golden cinsi köpeği villasına alan Schwarz aldığı tehdit telefonları ve köpekleri Amerika'ya sattığı iddiaları üzerine gözyaşları içerisinde isyan etti.

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    Bodrum'da yaşayan emekli anestezi uzmanı Aylin Schwarz lüks villasının bahçesinde bulunan 2 odalı müştemilatını sahipleri vefat edince sokakta kalan 12 tane golden cinsi köpeğe tahsis etmişti.

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