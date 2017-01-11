Golden çetesini sahiplendiğine bin pişman oldu

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Himayemde 300 hayvan var. 50'si sadece evimde muhafaza edebildiğim için burada. Çok çok üzgünüm. Golden Çetesi'i barınağa bırakılmasınlar diye, Yeşim Güngör bana emanet etti. Sosyal Medya hesabımı kapattılar.