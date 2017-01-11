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Bağcılar Metrosu'nda 'Reina saldırganı' alarmı

Bağcılar'da 1 saat 15 dakika durdurulan metro seferleri ihbarın boş çıkması üzerine normale döndü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:09:26 Güncelleme: 17:35:48

İstanbul Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina'ya saldıran terörist" alarmı verildi. 39 kişiyi katleden teröriste benzeyen bir kişinin istasyonda görüldüğü ihbarı üzerine metro seferleri yaklaşık 1 saat 15 dakika durduruldu. Bölgeye özel harekat timleri sevkedildi. Ancak yapılan araştırmalarda teröristin izine rastlanmadı.

Bağcılar Kirazlı metro durağında, yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan teröristin görüldüğüne dair ihbar üzerine polis harekete geçti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile özel harekat timleri sevkedildi. Bölgedeki metro seferleri 16.00'dan itibaren durduruldu.

Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerindeki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı. Yolcular metrodan çıkartılırken, yüzlerini atkı ile kapatanların yüzleri açılarak incelendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda teröristin izine rastlanılmadı. Seferler 1 saat 15 dakikalık bir aradan sonra normale döndü. Polis ekiplerinin bölgedeki önlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Müslim SARIYAR-Gökhan ARTAN / İSTANBUL

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YORUMLAR 13
  • Misafir 21 dakika önce
    adam istanbulu çoktan terketmiştir
  • Misafir 23 dakika önce
    onun hala istanbulda olacağını sanmıyorum
  • Misafir 28 dakika önce
    inşallah sağ yakalanır
  • Misafir 33 dakika önce
    İnşallh bulunur
  • Misafir 54 dakika önce
    inşallah
  • Misafir 56 dakika önce
    İnsallah yakalanir
  • Misafir 1 saat önce
    Akıl var mantık var. Katliam gerçekleştiren ve aranan bir bombacı metro kullanır mı?
  • Misafir 1 saat önce
    inşallah yakalanılır
  • Misafir 1 saat önce
    Allahım hadi inşallah....
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