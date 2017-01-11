Bağcılar Metrosu'nda 'Reina saldırganı' alarmı

İstanbul Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina'ya saldıran terörist" alarmı verildi. 39 kişiyi katleden teröriste benzeyen bir kişinin istasyonda görüldüğü ihbarı üzerine metro seferleri yaklaşık 1 saat 15 dakika durduruldu. Bölgeye özel harekat timleri sevkedildi. Ancak yapılan araştırmalarda teröristin izine rastlanmadı.

Bağcılar Kirazlı metro durağında, yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan teröristin görüldüğüne dair ihbar üzerine polis harekete geçti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile özel harekat timleri sevkedildi. Bölgedeki metro seferleri 16.00'dan itibaren durduruldu.



Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerindeki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı. Yolcular metrodan çıkartılırken, yüzlerini atkı ile kapatanların yüzleri açılarak incelendi.



Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda teröristin izine rastlanılmadı. Seferler 1 saat 15 dakikalık bir aradan sonra normale döndü. Polis ekiplerinin bölgedeki önlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Müslim SARIYAR-Gökhan ARTAN / İSTANBUL