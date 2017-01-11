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Ünlü psikolog Alper Engeler bıçaklanarak öldürüldü

Emniyet kaynakları Engeler'in alkollü olarak daha önce gürültü nedeniyle tartıştığı su bayisine gittiğini, yaşanan tartışmada burada çalışan H.E. tarafından bıçaklandığını belirtti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:20:21 Güncelleme: 16:24:44 İHA

Ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler, dün gece evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü. Engeler'in, alkollü olarak daha önce gürültü çıkardığı için tartıştığı esnafın dükkanına gittiği ve yaşanan tartışmada bıçaklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece Kadıköy Moda'da meydana geldi. 49 yaşındaki ünlü klinik psikolog Alper Engeler, evinin yakınındaki bir sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Engeler'in cenazesi polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ünlü psikologu bıçaklayan zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada Alper Engeler'in kedi beslemesinden rahatsız olan bir komşusu tarafından bıçaklandığı iddia edildi. Ancak emniyet kaynakları Engeler'in alkollü olarak daha önce gürültü nedeniyle tartıştığı su bayisine gittiği, yaşanan tartışmada burada çalışan H.E. tarafından bıçaklandığını belirtti.

Engeler'in bıçaklandığı sokaktaki bir esnaf, "Gece yarısı içkili vaziyette geliyor, sokakta birisiyle tartışıyor. Birbiriyle boğuşurken bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Zaten bu sokakta oturmuyor. Facebook'ta kedi kavgası denmiş ama kediyle bir ilgisi yok, ne alakası var" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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