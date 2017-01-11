CHP'den 'Atatürk' vurgulu film

2D animasyon tekniğiyle hazırlanan 2 dk 45 sn'lik film Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından seslendirildi. Yeniden yorumlanan İzmir Marşı da dikkat çekiyor.
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yaşanan umut dolu ve güzel günlerden bugünün umutsuzluk ve karanlığına gelişimizi eleştiren filmde, Türkiye'nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da twitter adresinden "Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz..." yazısıyla videoyu paylaştı.
HABERTÜRK TV / ANKARA
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YORUMLAR 7
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Misafir 2 dakika öncehelal osun00
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Misafir 7 dakika önceTek kelimeyle muhteşem00
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Misafir 8 dakika önceOylar tartılacaktır, Yaşa Mustafa Kemal Paşa!00
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Misafir 15 dakika öncehelal olsun00
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Misafir 21 dakika öncegerçekçi bir video olmuş66
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Misafir 26 dakika önceÇok ilginç00
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Misafir 29 dakika önceAtatürk'ü sömürmeyi bırakın artık yaptıklarının üzerine bir şeyler koymaya çalışın.123
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