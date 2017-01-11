CHP'den 'Atatürk' vurgulu film

2D animasyon tekniğiyle hazırlanan 2 dk 45 sn'lik film Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından seslendirildi. Yeniden yorumlanan İzmir Marşı da dikkat çekiyor.



Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yaşanan umut dolu ve güzel günlerden bugünün umutsuzluk ve karanlığına gelişimizi eleştiren filmde, Türkiye'nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da twitter adresinden "Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz..." yazısıyla videoyu paylaştı.

HABERTÜRK TV / ANKARA