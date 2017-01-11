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Kemal Kılıçaroğlu
GÜNDEM

CHP'den 'Atatürk' vurgulu film

CHP, Türkiye'nin içinde bulunduğu sancılı dönemi Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bir filmle gündeme taşıdı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:45:51 Güncelleme: 17:02:08

2D animasyon tekniğiyle hazırlanan 2 dk 45 sn'lik film Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından seslendirildi. Yeniden yorumlanan İzmir Marşı da dikkat çekiyor.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yaşanan umut dolu ve güzel günlerden bugünün umutsuzluk ve karanlığına gelişimizi eleştiren filmde, Türkiye'nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da twitter adresinden "Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz..." yazısıyla videoyu paylaştı.

HABERTÜRK TV / ANKARA

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    helal osun
  • Misafir 7 dakika önce
    Tek kelimeyle muhteşem
  • Misafir 8 dakika önce
    Oylar tartılacaktır, Yaşa Mustafa Kemal Paşa!
  • Misafir 15 dakika önce
    helal olsun
  • Misafir 21 dakika önce
    gerçekçi bir video olmuş
  • Misafir 26 dakika önce
    Çok ilginç
  • Misafir 29 dakika önce
    Atatürk'ü sömürmeyi bırakın artık yaptıklarının üzerine bir şeyler koymaya çalışın.
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