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Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı, Çanakkale'de gözyaşlarıyla uğurlandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:29:12 İHA

Geçtiğimiz günlerde şehit olduğu haberi ulaşan Astsubay Kaşıkçı'nın cenazesi, Çanakkale'de toprağa verildi

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    Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibat kesilen ve şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı, memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

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    Kaşıkçı'nın cenazesi, Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan binlerce kişinin katılımıyla alındı.

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    Şehit naaşı, daha sonra kortej eşliğinde ilk önce Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'ndeki baba evine götürüldü.

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