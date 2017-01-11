Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı, Çanakkale'de gözyaşlarıyla uğurlandı

5 | 14

Buradaki cenaze törenine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Celal Sel ile Kaşıkçı ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.