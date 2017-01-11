Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS-2016/2) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), KPSS 2016/2 tercih sonuçlarına göre KYK'Ya yerleştirilen adaylar için bir duyuru yayımladı.

Duyuruda;

"KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunun sonuçların duyurulmasına ilişkin 5 inci maddesinde “… bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.” denilmekte olup, bu sebeple adaylara Kurumumuz tarafından ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların 23.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan atamaya esas belgeleri elden teslim etmeleri veya posta yoluyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:25 Çankaya / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

KPSS-2016/1 Tercih Kılavuzunun 6'ncı maddesi uyarınca yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya başvuru bilgi formuyla birlikte atamaya esas belgeleri 23.01.2017 tarihi mesai bitimi itibariyle elden teslim etmeyen yada göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır." denildi.

ATAMAYA ESAS BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı veya tasdikli sureti

2- Mal Bildirim Formu

3- 6 adet fotoğraf

4- Yerleştirme Sonuç Belgesi

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( Form tek sayfa olacak şekilde bilgisayar yada daktilo ile doldurularak mavi kalem ile imzalanacaktır.)

6- Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi

Yerleştirilen adayların atama iş ve işlemleri Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

NOT: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsa veya daha önce çalışıldıysa ilgili bilgi ve belgelerin de getirilmesi gerekmektedir.