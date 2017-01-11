Burs ve krediden vazgeçme işlemi "e-devlet"e aktarıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), öğrenim kredisi ile burs almak istemeyen öğrencilerin burs ve krediden vazgeçme işlemleri "e-devlet" sistemine aktarıldı.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt, kredi ve burs başvurularını, kayıt işlemlerinin tamamını ve kredi geri ödeme ile erteleme işlemlerini e-devlet sistemine aktaran kurum, bürokrasi ile kırtasiyeciliği ortadan kaldıran faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

KYK, öğrenim kredisi ve burs almak istemeyen öğrencileri kuruma dilekçe ile başvurma külfetinden kurtararak, burs ve krediden vazgeçme işlemlerini e-devlet sistemine taşıdı.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi ve burs alan öğrenciler, bunu sona erdirmek istediklerinde "www.turkiye.gov.tr" adresinden kendi e-devlet şifreleri ile kurum linkine ulaşarak kredi ile burslarının iptal işlemini gerçekleştirebilecek.