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Denizli Pamukkale Belediyesi
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Denizli'ye dev sağlık merkezi

Pamukkale Belediyesi tarafından inşa edilecek ve 1,5 milyon TL'ye mal olacak sağlık merkezinin protokolü imzalandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:02:10 Güncelleme: 19:03:56 İHA

Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı üstlenilecek olan Cumhuriyet Sağlık Merkezi'nin imza protokolü gerçekleşti.

Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezinin protokolü imzalandı. Hayırseverlerin bağış işlemlerinin ardından proje çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü imzalandı.

Yaklaşık 10 mahallede yaşayan 100 bin vatandaşa hizmet etmesi planlanan merkezin 1,5 milyon liraya mal olacak. Üç katlı olarak planlanan merkezde, 112 Acil Ünitesi'nin yanı sıra, acil müdahale odası, laboratuvar, 4 adet poliklinik, bebek izleme odası, bebek emzirme odası, gebe izlem odası gibi birimler yer alacak.

Ayrıca sağlık merkezinin son katında ise Pamukkale Belediyesi'nin bazı birimleri de bulunacak.
Valilikte düzenlenen protokol törenine Vali Ahmet Altıparmak, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı katıldı.

Törende konuşan Vali Ahmet Altıparmak:

"Yapılacak olan 112 Acil Servisi ve Aile Sağlığı Merkezi 10 mahalleye hizmet edecek. Arsa sağlık alanı idi ancak bir çok hissedarı vardı. Bunlar Pamukkale Belediyesi'nin büyük çabalarıyla tek tek toplanıp tek bir parsel haline getirildi. Pamukkale Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak projelerden birine daha imza atıyor. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise protokol töreninde yaptığı konuşmada, ülkeye örnek olan bir çok projeye imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Gürlesin, "Bu projemiz 10 mahallede yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sağlayacak. Toplam 800 metrekare alana yapılacak Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin 218 metrekaresinde 112 Acil Servis yer alacak. Ayrıca belediyemizin birimi de bu tesiste bulunacak. Bu projenin sadece inşaat maliyeti yaklaşık 1,5 milyon lira olacak. Biz belediyeciliği sadece yol, park ve benzeri çalışmalar yapmak olarak görmüyoruz. Halkımızın eğitimi, güvenliği ve sağlığı için ülkeye örnek olacak projelere yeni kurulan bir belediye olarak imza atıyoruz. İhalesi yapılan Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatına da en kısa sürede başlayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Altıparmak, Başkan Gürlesin ve Sağlık Müdürü Arpacı tarafından protokol imzalandı.

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