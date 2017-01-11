11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım
GÜNDEM

Başbakan Binali Yıldırım Finlandiya Dışişleri Bakanını kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini biraraya geldi. İki ülke işbirliği mesajı verdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:08:58 Güncelleme: 19:12:11 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'yi kabulünde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadelesinde, Finlandiya'nın gösterdiği iş birliğinin devamının önem taşıdığını belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini'yi, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Kabulde, diplomatik ilişkilerin 93 yıllık bir geçmişe sahip olduğu Finlandiya ile her alandaki işbirliğinin daha da ileri bir noktaya taşınmasına önem atfettiklerini belirten Yıldırım, bu bağlamda yakın siyasi diyaloğun sürdürülmesinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm gibi alanlardaki münasebetlerin güçlendirilmesi için karşılıklı çabaları devam ettireceklerini ifade etti.

Yıldırım, görüşmede, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini, bu mücadelede Finlandiya'nın gösterdiği iş birliğinin devamının önem taşıdığına dikkati çekti.

Yıldırım, ayrıca, Birleşmiş Milletlet nezdinde "Barış İçin Arabuluculuk Girişimi"ne birlikte öncülük ettikleri Finlandiya ile bölgesel konulardaki eşgüdümü sürdüreceklerini vurguladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini de kabulü için Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli siyasi iradenin Finlandiya tarafında da mevcut olduğunu teyit eden Soini, Türkiye'nin terörle mücadelesini güçlü bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yeni anayasa maddeleri neler?
GÜNDEM

İşte yeni anayasa maddeleri!
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi
GÜNDEM

Anayasa değişikliğinde ilk iki madde kabul edildi
Başbakan'dan '338 oy' için ilk yorum
GÜNDEM

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu ile sürpriz görüşme
Ayhan Bilgen: Demokratik bir anayasa için hayır diyeceğiz
GÜNDEM

HDP'lilerin oyunun rengi belli oldu
Başbakan Yıldırım: Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun
GÜNDEM

Başbakan: Vatandaşa itaat et, rahat et
Yıldırım, Başika kampındaki askerlerle telefonda görüştü
GÜNDEM

Yıldırım, Başika kampındaki askerlerle telefonda ...
Gaziantep saldırısıyla ilgili Valilik'ten açıklama
GÜNDEM

GAZİANTEP'TE EMNİYETE SALDIRIDA FLAŞ GELİŞME
Süleyman Soylu: Çok daha derindeler
GÜNDEM

BAKAN SOYLU: ÇOK DAHA DERİNDELER
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'REİNA TERÖRİSTİ POLİSTEN YİNE KURTULDU' İDDİASI!
15 yaşında kalbine yenik düştü
GÜNDEM

15 YAŞINDA KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Kocaeli Üniversitesi'nde kavga: 37 gözaltı
GÜNDEM

ÜNİVERSİTEDE SEÇİM KAVGASI
Siirt'te öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu
GÜNDEM

SİİRT'TE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU