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Gaziantep'te kaybolan alzaymır hastası donmak üzereyken bulundu

Gaziantep'in Araban ilçesinde dün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan alzaymır hastası Ali Çevik, 22 saat sonra jandarma tarafından bulundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:18:00 Güncelleme: 19:19:22 AA

Gaziantep'in Araban ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan alzaymır hastası Ali Çevik, jandarma tarafından dağlık bölgede donmak üzereyken bulundu.

Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde oğlu Hüseyin Çevik ile ikamet eden 92 yaşındaki Ali Çevik, akşam saatlerinde evinden çıktı.

Ali Çevik'in eve dönmemesi üzerine oğlu Hüseyin Çevik ve yakınları, yaşlı adamı bulunabileceği yerlerde aradı.

Hüseyin Çevik'in Araban Kaymakamlığından yardım istemesi üzerine Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'ın talimatıyla İlçe Müftülüğüne bağlı tüm camilerin hoparlöründen, Ali Çevik'i gören vatandaşların kaymakamlığa bilgi vermesi yönünde duyuru yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşlar da mahallenin dağlık bölgelerinde gece geç saatlere kadar arama yaptı.

Hasanoğlu ile Sarıtepe arasındaki mevkide yaşlı adamın ayakkabılarını bulan ekipler, 22 saatlik arama sonucu Ali Çevik'i kayalık bölgede donmak üzereyken buldu.

Ali Çevik, çağırılan 112 Acil Servis tarafından Araban Devlet Hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Oğul Hüseyin Çevik, babasının bulunması için desteğini esirgemeyen Kaymakam Soysal ile geç saatlere kadar arama yapan güvenlik güçleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

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