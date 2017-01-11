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Gaziantep saldırısıyla ilgili Valilik'ten açıklama

Gaziantep Valiliği, dün emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıda terör bağlantısı bulunamadığını açıkladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:42:35 Güncelleme: 20:26:33 AA

Gaziantep Valiliğinden, emniyet müdürlüğünde dün çıkan saldırıda bir saldırganın etkisiz hale getirildiği, bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin, şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığının anlaşıldığı bildirildi.

Valilik Basın Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 10 Ocak'ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, "Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K.) adlı şahıs olduğunu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."

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