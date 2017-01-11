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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi" denildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 22:15:03 Güncelleme: 22:56:11

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen çabalar son aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Ada'daki iki tarafın katılımıyla Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamada konferansa katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12 Ocak'ta Cenevre'ye gideceği duyuruldu.

HARİTALAR ÇELİK KASADA

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

 

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