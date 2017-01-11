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Ağrı Kayyum Erkan İsa Erat Tutak
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Tutak Belediyesi'ne kayyum atandı

Ağrı'nın Tutak Belediyesi'nde belediye başkanlığı görevini Erkan İsa Erat yapacak

11 Ocak 2017 Çarşamba, 22:46:06 Güncelleme: 22:47:51 DHA

Ağrı'nın Tutak Belediyesi'ne ilçe kaymakamı Erkan İsa Erat kayyum olarak atandı.

DBP'li Belediye Başkanı Fırat Öztürk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı haberini gittiği Diyarbakır'da telefonla öğrendi.

Bugün saat 20.00 sıralarında belediyeye giden polis araştırma başlattı, bazı belediye çalışanlarını da gözaltına aldı. İlçede belediye başkanlığı görevini kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Erkan İsa Erat yapacak.

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