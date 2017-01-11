11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HSYK
GÜNDEM

HSYK'dan darbe komisyonuna yanıt

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, HSYK'ya darbe girişimi ile ilgili sorduğu soruların yanıtını aldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 22:49:47 Güncelleme: 22:52:19 AA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK), FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri, rapor halinde komisyona gönderdi.

Raporda, HSYK'nin inceleme ve soruşturma kapsamında, "17-25 Aralık, Selam-Tevhid, usulsüz dinlemeler, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Kozmik Oda, MİT Tırları, Oda TV" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev alan bir kısım yargı mensubunun, FETÖ menfaatleri lehine ve örgüt lideri Fetullah Gülen'in yönlendirmeleri çerçevesinde suç teşkil edecek nitelikte yargısal kararlar verdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

HSYK Teftiş Kurulunca gerçekleştirilen incelemelerde, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı birçok hakim ve cumhuriyet savcısının isminin tespit edildiği ve bu kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildiğine yer verilen raporda, tanık ifadeleri, itirafçı beyanları, ByLock kullanımı tespiti, ihbarlar gibi bilgiler doğrultusunda da aynı yönde kararlar verildiği bildirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VE MESLEKTEN ÇIKARILANLAR 

Raporda, HSYK tarafından 4 Ocak 2017 tarihine kadar görevden uzaklaştırılan, sonrasında meslekten çıkarılan ve incelemesi devam eden yargı mensuplarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Darbe girişimi sonrası 3 bin 994 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı, 3 bin 659 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verildi. Yapılan inceleme sonrası 291 hakim ve savcı hakkında verilen meslekten çıkarma ve görevden uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Görevden uzaklaştırılan 306 hakim ve savcı hakkında inceleme devam ediyor."

Raporda, 15 Temmuz sonrası Kurul nezdinde araştırma komisyonu oluşturularak, görevden uzaklaştırılan, meslekten çıkarılan ilgililerin dilekçe ve savunma haklarını kullanmalarının sağlandığı kaydedildi.

Meslekten çıkarılan HSYK üyelerinin haklarında anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten çıkarılan yargı mensuplarının yerine yargı sisteminde aksama yaşanmaması adına yeterli sayıda yeni hakim ve savcının atandığı ifade edilen raporda, "Meslekten çıkarılanlar yerine, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren staj dönemlerini tamamlayan ve mesleğe kabulleri yapılan 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi. Atananlardan 3 bin 22 kişi adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı, 917 kişi idari yargı hakimidir." bilgisi paylaşıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmir şehitlerini uğurluyor
GÜNDEM

Şehit Musa Can için adliyede ilk tören
CHP, Anayasa değişikliğini 35 soru ve yanıtıyla anlattı
GÜNDEM

CHP'ye göre 35 soruda yeni anayasa
İhraç edilen 233 hakim ve savcının itirazına ret
GÜNDEM

İhraç edilen 233 hakim ve savcının itirazına ret
Yargıtay Başsavcılığından HSYK teklifi
GÜNDEM

Yargıtay, HSYK teklifini Meclis'e sundu
Anayasa değişiklik teklifi görüşülüyor
GÜNDEM

Anayasa değişiklik teklifinin 11. maddesi kabul ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 26 Aralık günlüğü
Selin Sayek Böke: Ekonomiyi de geleceğimizi de sokakta bulmadık
GÜNDEM

"EKONOMİYİ DE GELECEĞİMİZİ DE SOKAKTA BULMADIK"
15 yaşında kalbine yenik düştü
GÜNDEM

15 YAŞINDA KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Tutak Belediyesi'ne kayyum atandı
GÜNDEM

TUTAK BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI
Emniyet Genel Müdürlüğünden darbe komisyonuna yanıt
GÜNDEM

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DARBE KOMİSYONUNA YANIT
Gaziantep saldırısıyla ilgili Valilik'ten açıklama
GÜNDEM

GAZİANTEP'TE EMNİYETE SALDIRIDA 3 GÖZALTI
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması
GÜNDEM

DIŞİŞLERİ'NDEN KIBRIS AÇIKLAMASI