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Batman'da "geçici askeri güvenlik bölgesi" uygulaması

Kozluk, Sason ve Hasankeyf ilçelerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilen 21 bölge bir yıl süreyle "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 23:46:53 Güncelleme: 23:48:53 AA

Batman'ın Kozluk, Sason ve Hasankeyf ilçelerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilen 21 bölgenin "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sason ve Kozluk ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan kuzeyde Domuztepe, Harabeler kuzeydoğusu, Kilimli Mahallesi kuzeyi, doğuda İsimsiz Tepe, Göderin Tepe, Acı Tepe 400 metre doğusu, İsimsiz Tepe, güneyde Kevregevr Tepe, Bağnave Tepe, batıda Haleş Tepe, 872 rakım tepe arasında kalan arazi kesimi ile kuzeyde Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi Haramikarakol geldiği, doğuda 1864,8 rakım tepe 1977 rakım tepe, güneyde Şayesir Sr. 1686 rakım tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı, batıda Gem Tepe batısı, Yamaçlı Tepe doğusu, Aşağıkilimli Mahallesi kuzeydoğusu, Kelemahmuke arasında kalan arazi kesimleri ile Hasankeyf Mülki sınırlara içerisinde bulunan Kuzeyde Çatalsu mahallesi, Guharadeziye sırtlarının 500 metre kuzeydoğusu, doğuda Çina Tepe, Koyunlu Mahallesi, Diyar Tepe, Kubaalo Tepe, Varkedavut Sr. Girkevbevut Tepe, güneyde Beltagruvar Tepe, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, batıda Kelemahmuke sırtı, Guharaamir Tepe ve Nöbet Tepe arasında kalan arazi kesimlerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen alanların 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

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